كييف: الرئيس الأوكرانى لن يقبل دعوة بوتين لزيارة موسكو

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس وزراء أوكرانيا، أليكسى ريزنيكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى لن يتمكن من قبول دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين لزيارة موسكو، لإجراء محادثات.





وحسبما نقلت وكالة "نوفيستى" الإخبارية، قال ريزنيكوف، وهو يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوفد الأوكرانى في مجموعة الاتصال الثلاثية حول دونباس، إنه "لا يمكن لرئيس أوكرانيا زيلينسكى، أن يتوجه خلال الحرب إلى عاصمة الدولة المعتدية، لمقابلة الشخص الذى يمثلها.. يبدو لي أن هذا اقتراح غريب بعض الشىء". كما أشار المسؤول الأوكرانى إلى أن الرئيس الأوكرانى أن مثل هذا الاجتماع يجب أن يتم فى إطار رباعية النورمادى، بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ردّ على اقتراح نظيره الأوكرانى، عقد لقاء بينهما فى أى مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقى أوكرانيا.

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