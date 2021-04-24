المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع الهند بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا فى العالم.



جدة - نرمين السيد - قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مع الهند، بعد تسجيلها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا فى العالم. وأعلن المكتب الوطنى للمطارات أن قرار تعليق الرحلات مع الهند يدخل اعتبارا من 24 أبريل الجارى وإلى إشعار آخر.

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