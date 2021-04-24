قرض ب60 ألف منتج آهل بدون كفيل وبلا فوائد بفترة ميسرة 5 سنوات لدى بنك التسليف

منتج آهل يمنح للسعوديين قرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد لجميع العملاء من خلال بنك التنمية الاجتماعية وقد أصبح البنك في مكانة عريقة داخل المملكة لما يقدمه من منتجات تمويلية عديدة وميسرة تخدم المجتمع السعودي وقد تم تخصيص منتج آهل لمساعدة الأسر على تحمل ضغوط المعيشة والحياة في السعودية فتعطي لهم قرض منتج آهل بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات بدون فوائد مالية لتساعدهم على توفير طلباتهم وأحتياجتهم ثم السداد على شكل أقساط مرنة وميسرة مرتبطة بالدخل الشهري للمتقدم لها من البنك ومنتج آهل يوفر ميزة أخرى للعاملين في القطاع العام السعودي بالمملكة حيث تمنح لهم بدون موافقة الكفيل وأصبح يمكن التقديم عبر الأونلاين وذلك من خلال رابط التقديم على منتج قرض آهل بالتقسيط المرن والميسر عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف سابقاً باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة

أهم مزايا طلب منتج آهل في المملكة لدى بنك التسليف

يتم التقديم على طلب منتج آهل في المملكة العربية السعودية بسبب المزايا التمويلية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية والتي تختلف عن باقي القروض التمويلية الميسرة في المملكة وسوف نوضح لجميع السعوديين أهم المزايا كما يلي

قرض منتج آهل يحصل عليه كل المواطنين السعوديين فقط بحد أقصى للتمويل 60 ألف ريال سعودي

منتج آهل بالسعودية يوفر تمويل بدون فوائد مالية وبدون أي أرباح إضافية عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية

يمنح قرض آهل فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات على هيئة أقساط شهرية مرنة وميسرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية

تمويل بدون كفيل لموظف الحكومة السعودية عبر منتج آهل بنك التسليف المعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية

على المتقدم توفير الهوية الوطنية سارية وكافة البيانات والمستندات المطلوبة للتمويل

العمر المطلوب للتقديم لدى منتج آهل من سن 21 عام إلى 60 عام والمتقاعدين حتى 70 عام

يشترط دخل شهري ثابت للمتقدم لها لا يقل عن 2000 ريال سعودي لموافقة منتج آهل في السعودية

يحتاج منتج آهل إحضار موافقة الكفيل لجميع العملاء ماعدا الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي لا يشترط عليهم توفير كفيل غارم لموافقة منتج آهل بالسعودية

التأكد من عدم وجود مصادر أخرى بالمملكة غير طلب تمويل منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية

شروط الحصول على موافقة من منتج آهل بالسعودية