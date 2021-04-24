رابط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن لحجز موعد للمراجعة للمؤمن عليهم وضباط الارتباط

رابط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، من الموضوعات ذات الأهمية خلال الساعات الأخيرة، بالزامن مع إعلان المؤسسة عن موعد مراجعة المؤمن عليهم وضباط الارتباط للمنشآت، حيث أعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن موعد المراجعة يبدأ يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وحددت شرط لإجراء المراجعة هو أن يكون المراجع قد حصل على موعد للمراجعة، وللحصول على الموعد يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو الاتصال على الرقم الموحد 117117، أو الاتصال على مركز الاتصال الوطني “065008080”.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي “www.ssc.gov.jo“.

الضغط على أيقونة حجز موعد لمراجعة الضمان.

كتابة بيانات صاحب الطلب.

الضغط على إرسال.

يتم إرسال رسالة نصية على الجوال من المؤسسة بتاريخ ووقت المراجعة.

رابط حجز موعد للمراجعة “المؤمن عليهم، ضباط الارتباط للمنشآت”موعد بداية استقبال مراجعة الضمان

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن بداية تلقي طلبات مراجعة الضمان للمؤمن عليهم وضباط الارتباط، حيث سيبدأ يوم الأحد الموافق 25/4/2021، لمن لديهم موعد محدد عن طريق الحجز الإلكتروني على موقع المؤسسة، ونوهت المؤسسة بضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات الاحترازية، لحماية وسلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

خدمات مؤسسة الضمان

تقدم خدماتها للمؤمن عليهم سواء تأمين أفراد أو منشآت، وكذالك المتعطلين عن العمل، من خلال برامج للحماية مثل بدل التعطل مساند 1، كما تقدم خدمة سلفة تمكين اقتصادي 2 للمتقاعدين، والتي بدأ التقديم عليها من يوم السبت الموافق 24 أبريل الجاري، وقد حدثت المؤسسة من طريقة تقديم خدماتها، بأن أصبحت إلكترونية في ظل التحول الرقمي الذي تعمل عليه الأردن، وبالتزامن مع الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة من تفشي فيروس كوفيد19، وقد حرصت المؤسسة على أن يتم تقديم الخدمات الإلكترونية بطريقة سهلة يستطيع معها المستخدم للوصول للخدمة بكل بساطة.