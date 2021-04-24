استعلم عن منصة احسان للأعمال الخيرية 1442هـ وطريقة التسجيل فيها ، تهدف منصة احسان للدعم الخيري بالمملكة العربية السعودية على تقديم كل الدعم المادي للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود لإعانتهم ورعايتهم المستمرة في حالة عدم وجود دخل شهري ثابت لهم، حيث تخضع هذه المنصة لإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا و عددًا من اللجان الرسمية داخل المملكة العربية السعودية.

تسعى المنصة إلى تقديم الاعانات والخدمات والتبرعات للفئات المستحقة للرعاية، من خلال اشتراك المؤسسات والقطاعات الغير هادفة للربح.

استعلم عن منصة احسان للأعمال الخيرية 1442هـ وطريقة التسجيل فيها

لا تقبل منصة احسان للدعم الخيري بالمملكة التبرعات المالية و إنما تقبل التبرعات التى يتم دفعها الكترونيًّا، من خلال مساعدتها للجهات والمؤسسات الخيرية في تقديم التبرعات للأفراد كوسيط دون التعامل مع الأفراد المستحقين للتبرع بشكل مباشر.

حاسبة الزكاة على المنصة

توجد خدمة حاسبة الزكاة ضمن البرامج الخاصة بالمنصة، تتلقى منصة احسان للدعم الخيري التبرعات المالية، فيُمكنك من خلال حاسبة الزكاة معرفة قيمة الزكاة حيث بلغ عدد مبلغ التبرع حتى الآن إلى ما يقرب من ربع مليار ريال سعودي، حيث أنه لا يوجد مبلغ محدد للتبرع فيمكنك التبرع بالمبلغ الذي تريده و المُتاح لديك.

التبرع عبر رقم هاتفك الجوال

تقبل منصة احسان للدعم الخيري التبرع من خلال رقم جوال سعودي فقط في هذ الوقت، كما يُمكن المتبرع أن يتبرع دون الإعلان عن بياناته الشخصية من خلال خدمة التبرع السريع.

كفالة اليتامى من الرضع.

الغير قادرين على سداد ديونهم المالية.

مَن ليس لهم مسكن ملائم للإقامة.

المرضى والعمليات الجراحية والعلاج الطبي.

المسجونين من الغارمين.

الطلاب والطالبات الأشد احتياجًا.

الفئات المستفيدة من الدعم الخيري لمنصة احسان

كيفية التسجيل في منصة احسان للدعم الخيري 1442 هـ

فلا تتعامل منصة احسان للدعم الخيري مع الأشخاص و إنما تتعامل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، لذا لابد من التسجيل على المنصة للاستفادة من الخدمات، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة احسان للدعم الخيري.

للدعم الخيري. كتابة الاسم والبريد الإلكتروني.

إدخال رقم الجوال ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة انشاء حساب جديد.

التبرع السريع من خلال منصة احسان للدعم الخيري

يتم التبرع السريع من خلال الدخول على المنصة واتباع عدة خطوات بسيطة وهى كالتالي:

الدخول على منصة احسان.

الضغط على أيقونة التبرع السريع.

تحديد المجال والمبلغ المالي الذي ترغب في التبرع به.

تحديد طريقة الدفع المتاحة.

تسعى المنصة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تحقيق أهداف عديدة كتفعيل دور الجمعيات الأهلية الغير ربحية وتفعيل دورها، وحث المواطنين السعوديين على العمل الخيري بالمملكة من خلال التبرعات، تشجيع القطاعات الخاصة على المشاركة المجتمعية، من خلال إعادة الثقة في الأعمال الخيرية.