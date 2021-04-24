غدًا.. اللجنة العسكرية 5+5 تجتمع فى سرت لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا

وحسبما نقلت بوابة "الوسط" الليبية، اليوم السبت، قالت مصادر أمنية مطلعة فى سرت، إن اللجنة ستبحث بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذى تم توقيعه فى جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020.
وأضافت المصادر، أن اللجنة العسكرية الليبية ستعمل على استعراض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية، وذلك تمهيدًا لفتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة.
وأكدت المصادر الليبية، على أولوية اللجنة العسكرية المشتركة بحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها فى الاجتماع السابق خلال شهر مارس الماضى فى سرت.
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