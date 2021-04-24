وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال معاون كبير للشؤون الاقتصادية الدولية فى البيت الأبيض، داليب سينج، في مقابلة: "كانت نيتنا التحرك بشكل متناسب، وأن يكون نهجنا محددًا، وتوجيه إشارة بأننا لدينا القدرة على فرض تكاليف أكبر إذا استمرت روسيا أو صعدت سلوكها".
وأضاف الحية: "النتائج حتى الآن قريبة للغاية مما كنا نأمل فيه"، قائلاً إن وزارة الدفاع الروسية بدأت، الجمعة، إنها "بدأت إعادة وحدات عسكرية من منطقة القرم، التى ضمتها روسيا، إلى قواعدها الدائمة بعد حشد عشرات الآلاف من الجنود قرب حدود أوكرانيا فيما أثار مخاوف من اندلاع حرب".
وكانت إدارة بايدن قد فرضت، الأسبوع الماضى، عقوبات واسعة على روسيا لمعاقبتها على ترهيب أوكرانيا وتدخلها في الانتخابات الأمريكية العام الماضى، وبسبب أعمال أخرى مزعومة بينها التسلل الإلكتروني.
غير أن بايدن أكد في ذلك الحين أنه لا يرغب في تصعيد التوتر. وردت روسيا بأن أمرت 10 دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة البلاد، واقترحت عودة السفير الأمريكي إلى بلاده للتشاور.
ونفى الكرملين مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وبتدبير هجوم إلكترونى استغل شركة سولارويندز التكنولوجية الأمريكية لاختراق شبكات حكومية أمريكية، وكذلك اتهامات باستخدام غاز للأعصاب لتسميم السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: العقوبات على روسيا حققت الآمال حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.