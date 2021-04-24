جيش الاحتلال: إطلاق 36 قذيفة من غزة باتجاه المستوطنات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 36 قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “خلال ساعات الليلة الماضية أطلق فلسطينيون 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف أن “القبة الحديدية اعترضت 6 منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة”. وقرر جيش الاحتلال عدم فرض أية قيود على منطقة غلاف غزة بعد تقييم الأوضاع. وقال جيش الاحتلال إن “مقاتلات حربية أغارت على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل الليلة”.

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