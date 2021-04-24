البنتاجون: نتابع عن كثب الوضع على حدود أوكرانيا.. ونأمل في انسحاب القوات...

أكد أنتون سيميلروث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية وتأمل في انسحاب القوات الروسية من هناك.
وقال سيميلروث - في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء اليوم /السبت/ - "نأمل أن تسحب روسيا قواتها من شبه جزيرة القرم والحدود الأوكرانية لتهدئة الموقف كما يزعمون.. وسنواصل مراقبة الوضع".
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