البنتاجون: نتابع عن كثب الوضع على حدود أوكرانيا.. ونأمل في انسحاب القوات...

أكد أنتون سيميلروث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية وتأمل في انسحاب القوات الروسية من هناك.

وقال سيميلروث - في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء اليوم /السبت/ - "نأمل أن تسحب روسيا قواتها من شبه جزيرة القرم والحدود الأوكرانية لتهدئة الموقف كما يزعمون.. وسنواصل مراقبة الوضع".