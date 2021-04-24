متحول جنسيا يعلن ترشحه لمنصب حاكم كاليفورنيا

أعلن المتحول جنسيا كاتلين جينير، زوج والدة كيم كارداشيان السابق، عن ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، مؤكدا بذلك الأخبار التي راجت في الأيام الأخيرة بهذا الخصوص.

وأكد جينر البطل الرياضي السابق والذي تحول إلى امرأة في 2015، أنه يمكن لأي شخص مهما كان ماضيه أو موقعه أن يحول أحلامه إلى حقيقة.

وتستعد جينر لخوض الانتخابات بمساعدة، براد بارسكال، المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

وقالت جينر في بيان تؤكد الأخبار التي راجت في الأيام الأخيرة بهذا الخصوص، على حسابها في موقع "تويتر" يوم الجمعة "سكان كاليفورنيا يريدون الأفضل ويستحقون الأفضل من الحاكم".

وأضافت: "لفترة طويلة جدا، كان السياسيون المهنيون يفرطون في وعودهم ولم ينجزوا شيئا، نحن بحاجة إلى قائد لديه الرؤية والعزم على تحقيق ذلك.

وقالت: في العشر سنوات الأخيرة رأينا بريق الولاية الذهبية يخفت بسبب حزب وحيد يضع السياسة قبل التقدم ومصلحة الناس".

وتقصد جينير الحاكم الديمقراطي المنتهية ولايته، غافان نيوسوم، وسلفه جيري براون، الذي خلف النجم طارلوند شوازينيغر، على رأس الولاية الأكثر عددا من حيث السكان في الولايات المتحدة.

ووعدت السيدة جينر بأن تكون حملتها واحدة من "الحلول" وتوفر "خارطة طريق للعودة إلى الازدهار لتغيير هذه الحالة".

وأضافت أنها ستطلق حملتها رسميا في وقت لاحق.

وكاتلين جينر أعلنت أنها متحولة جنسيا عام 2015 في مقابلة قناة "ABC" ​​وقالت إنها كانت تصارع جنسها منذ الطفولة.

وإذا فازت، ستكون جينر واحدة من مجموعة صغيرة من الأمريكيين المتحولين جنسيا لتولي مثل هذا الدور البارز، حسب ما أفادت شبكة "بي بي سي".