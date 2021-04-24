تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لمدة 60 شهر لدى الوطنية للتمويل

تمويل بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهراً من خلال الشركة الوطنية للتمويل التي أصبحت من الشركات التمويلية الهامة في السعودية وتخدم المواطن السعودي والمقيم داخل أراضيها وتوفر لهم تمويل يمتاز بالسيولة النقدية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وكما أنها تمتاز في شهر رمضان المبارك بتقديم العديد من العروض عند طلب القرض من الشركة الوطنية للتمويل فتمنح للعملاء مزايا تمويلية إضافية حتى بداية شهر يونيه المقبل في المملكة ويسمح الحصول على القرض المناسب من الشركة عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر الشركة عن طريق رابط التقديم على تمويل بلا كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة وميسرة من خلال الشركة الوطنية للتمويل في المملكة

شروط الموافقة على طلب التمويل من الشركة الوطنية للتمويل

التمويل من الشركة الوطنية يمتاز الآن بالعديد من المميزات التمويلية الميسرة مما له أقبال مرتفع في السعودية ولكن من أجل الحصول على طلب قرض الشركة الوطنية للتمويل لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لطلب قرض الشركة الوطنية للتمويل لا يقل عن 6000 ريال سعودي

يبدأ عمر التقديم على طلب القرض من واحد وعشرون عاماً فأكثر من ذلك

متاح التقديم الآن تمويل الشركة الوطنية للمواطنين السعوديين والمقيمين

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أي متاح للمدني والعسكري أو يعمل في القطاع الخاص بشرط أن تكون الشركة من ضمن الشركات السعودية المعترف بها في سوق الأسهم بالمملكة

يمتاز القرض المناسب للمتقدم بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معه لدى الشركة الوطنية للتمويل

الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة تمتاز بتقديم تمويل بدون موافقة الكفيل

توفر الآن تمويل بدون تحويل الراتب الشهري إلى الشركة الوطنية للتمويل

تمنح لكل السعوديين والمقيمين تمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة سنوات بأقساط شهرية على حسب الدخل الشهري للمتقدم لدى الشركة الوطنية للتمويل

عرض رمضان المبارك منح تمويل الشركة الوطنية للتمويل بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية على القرض

يمتاز بأنه قرض بأقل هامش ربح بخلاف الشركات الأخرى في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً

كافة مزايا طلب قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة