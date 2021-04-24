قلق فى واشنطن بعد مواجهات عنيفة فى القدس

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء تصعيد العنف فى القدس، مؤكدة إدانتها لخطاب الكراهية، وذلك تعقيبًا على قيام يهود متشددون بإطلاق هتافات مناهضة للفلسطينيين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى تغريدة عبر تويتر: "نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف فى القدس"، داعيًا إلى "رفض خطاب المتظاهرين المتطرفين الذين يرددون شعارات تنم عن كراهية وعنف". وأضاف برايس: "ندعو إلى الهدوء والوحدة، ونحض السلطات على ضمان سلامة الجميع فى القدس وأمنهم وحقوقهم". ويأتى التعقيب الأمريكى على خلفية مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين فى القدس الشرقية، مساء أمس الجمعة، غداة إصابة أكثر من مئة فلسطينى، وعشرين شرطيًا إسرائيليًا بجروح فى اشتباكات هى الأعنف منذ سنوات فى المدينة المقدسة، والتى أعقبت مسيرة نظمها يهود متشددون فى القدس الغربية. كما اندلعت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التى نشرت تعزيزات أمنية ضخمة فى ضواحى البلدة القديمة فى أعقاب الاشتباكات التى دارت فى الليلة الماضية.

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