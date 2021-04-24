قلق غربى.. روسيا تغلق أجزاء من البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إغلاق 3 مناطق فى البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم حتى 31 أكتوبر المقبل، فى خطوة أثارت انتقادات ومخاوف غربية واسعة.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكدت الدفاع الروسية أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش، مشددة على أن جميع المناطق المغلقة ستكون فى المياه الداخلية والإقليمية لروسيا، من بينها مناطق فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا عام 2014. وعلى الجانب الآخر، تقدمت وزارة الخارجية الأوكرانية بمذكرة احتجاج بسبب القرار الروسى، كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عن قلقهما إزاء الخطوة الروسية، وانتقدها حلف شمالى الأطلسى "الناتو". وردًا على التصريحات والمخاوف الغربية، أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن روسيا تعمل فى إطار القانون الدولى، ولم يتم فرض أى قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية فى بحر أزوف.

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