أفغانستان: 10 قتلى فى هجمات على إقليمين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، فردوس فارامارز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا 4 من رجال الشرطة ومحاضرًا جامعيًا وموظفًا حكوميًا فى 3 حوادث منفصلة بالعاصمة كابول، فى حيث وقعت حادثتان اليوم، ووقع الثالت مساء أمس الجمعة.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن غالبية الهجمات التى وقعت فى العاصمة الأفغانية.
وفى إقليم غزنى جنوب شرق أفغانستان، قال مسؤولون محليون إن "4 مدنيين على الأقل قتلوا فى انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق فى إلإقليم".
وقال المتحدث باسم الحاكم، وحيد الله جمعة زادة، إن "مدنيين اثنين آخرين أصيبا عندما انفجرت قنبلة فى مركبتهما فى عاصمة الإقليم".
وأدى الصراع في جميع أنحاء أفغانستان إلى مقتل 573 مدنياً وإصابة 1.210 آخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.
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