بينيت يعلن بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية فى إسرائيل

وقال بينيت فى منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه "بمجرد أن أدركت أن نتنياهو ليس لديه نية لاختيار بديل لتشكيل حكومة يمينية، بدأت مناقشات لتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأضاف: "قبل أسبوعين من تكليف الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة عُرض على أن أصبح رئيسًا لوزراء كتلة التغيير ـ المعارضة لنتنياهو ـ ورفضت لأن خطى السياسى يمينى، وأنا أفضل حكومة يمينية".
ونوه متحدث جيش الاحتلال، إلى أن مهمة هذه الحكومة ستكون تعزيز دولة إسرائيل والحفاظ على الأمن، وأن أولويته هى تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقرة.
ويسعى بينيت لتشكيل حكومة من معارضى نتنياهو، من أحزاب اليسار والوسط والقائمة العربية المشتركة، وحزب "أمل جديد" الذى يقوده جدعون ساعر، المنشق عن الليكود.
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