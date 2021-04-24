347 ألف إصابة يومية.. الهند تسجل حصيلة قياسية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - حسبما نقلت "رويترز"، أكدت البيانات تسجيل الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 زيادة قياسية أيضًا، إذ أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 2.624 وفاة يومية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع ليبلغنا 189.544 حالة.

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