روسيا تتجه لإعداد قائمة بالدول الأجنبية غير الصديقة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان الكرملين، إن "هناك ترتيبًا لفرض قيود على بعثاتهم الدبلوماسية فى موسكو، مضيفًا أن تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدول الأخرى فى روسيا يجب أن يكون بعدد محدود.

وأوضح البيان أنه "إذا لزم الأمر، يجب أن يكون من الممكن أيضًا فرض حظر كامل على التوظيف داخل هذه المؤسسات الرسمية".

وكان بوتين كلف الحكومة الروسية بإعداد قائمة بالدول الأجنبية التى يجب أن تنطبق عليها هذه القيود. وإضافة إلى ذلك، يجب تحديد عدد الموظفين الذين لا يزال بإمكان البعثات الدبلوماسية المعنية إبرام عقود عمل معهم.