مصرع شخصين بتحطم طائرة جنوبي الولايات المتحدة

لقي شخصان مصرعهما بتحطم طائرة قرب مدينة وينسلو في ولاية أريزونا الأمريكية بعد ظهر أمس الجمعة.

وقالت السلطات المحلية إنه بعد تلقيها تقارير عن تحطم الطائرة، توجهت طواقم من رجال الشرطة والطوارئ والأطفاء إلى موقع الحادث، حيث وجدوا طائرة تلتهمها نيران فقاموا بإخماد الحريق.

وأضافت الشرطة أنه يجري العمل على تحديد هوية القتيلين، فيما سيفتح المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في ملابسات الحادث.