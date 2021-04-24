البحرية الإندونيسية تعلن العثور على حطام للغواصة المفقودة

أعلن المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، اليوم السبت، العثور على حطام للغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلا، مرجحا إصابتها بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال يودو مارغونو “عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة”.

وأوضح، أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.

وتضاءلت آمال نجاة الطاقم المكون من 53 فردا إذ قال مسؤولون إن إمداداتهم من الأكسجين يفترض أنها نفدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية إن المسح رصد الغواصة على عمق 850 مترا وهو ما يتجاوز بكثير حدود قدراتها. وتتحمل الغواصة عمقا يصل إلى 500 متر وكانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات عندما اختفت.