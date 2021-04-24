رابط التسجيل في ساند للنساء: فوائد وشروط التقديم في نظام ساند ١٤٤٢

رابط التسجيل في ساند لأول مرة للنساء والرجال عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومتى ينزل ساند بعد تقديم الطلب يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكن نص قانون التأمين ضد التعطل عن العمل على شروط استحقاق الموظف أو العامل على الدعم، وتأتي في مقدمة الشروط أن يكون العامل قد ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته وأن يكون مسددًا لكافة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية،؟ وتقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدعم ضد التعطل عن العمل لمساعدة المواطن السعودي ودعمه في حالة اضطراره لترك العمل لظروف خارجة عن إرادته لتوفير احتياجاته ومتطلبات أسرته لحين إيجاد عمل جديد.

نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل في ساند ومميزات التسجيل في نظام ساند الموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر ساند نظام تأميني ضد التعطل عن العمل للموظفين السعوديين، ونجد تساؤلات كثيرة عن فائدة نظام ساند، نظام ساند يعمل نظام ساند نظام تكافلي يهدف إلى حماية الموظف المسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يحمي نظام ساند الموظف في حالة فصله عن العمل، تقوم التأمينات الاجتماعية بتفعيل نظام ساند لمساعدة الموظف في الفترة التي يتعطل فيها عن العمل بعد تسجيله في ساند، وأصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية بشمول دعم ساند لكل العمالة السعودية في تطبيقات التوصيل، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط التسجيل في ساند للنساء و فائدة ساند وشروط نظام ساند، فتابعونا.

أوامر ملكية جديدة تخص دعم نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل تم إصدارها الخميس الموافق 2 يوليو 2020، حيث تأثرت منشآت وشركات القطاع الخاص بانتشار وباء كورونا الجديد، وعملت الحكومة السعودية على دعم هذه القطاعات من خلال إيقاف تحصيل الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإقرارات ومد دعم نظام ساند للمتعطلين عن العمل.

رابط التسجيل في نظام ساند للنساء

رابط التسجيل في نظام ساند للنساء يهم قطاع كبير من السعوديين، حيث يقدم موقع نظام ساند فوائد مميزة للموظفين بالسعودية، حيث تقوم ساند في حالة فصل الموظف أو الموظفة بصرف راتب شهري للموظف المفصول من قبل التأمينات الاجتماعية بقيمة 60% من راتب الموظف المسجل في نظام ساند تسجيل الدخول، حيث يتم خصم 10 % من راتب الموظف بعد تسجيله في ساند، وتقوم الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف بدفع 1 % من نسبة راتب الموظف بشكل شهري، ويمكنكم من خلال الرابط التالي معرفة طريقة التسجيل في نظام ساند بخطوات بسيطة إلكترونيًا.

شروط التسجيل في نظام ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة صرف ساند للموظف المتعطل عن العمل بحد أدنى 200 ريال سعودي على أن يكون الحد الأقصى للمبلغ المقدم من ساند 9000 ريال سعودي في حالة التعطل عن العمل، كما يتم صرف ساند الموظفين المنقطعين شهريًا لمدة عام كامل، وقامت التأمينات الاجتماعية بوضع شروط محدد للتسجيل في نظام ساند نستعرضها لكم فيما يلي:

شروط التسجيل في ساند

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ألا يتعدى عمر المتقدم عن 60 عامًا. أن يكون المتقدم قادرًا عن العمل.

ألا يكون المسجل موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون المتقدم عاطلًا عن العمل لمدة تزيد عن 90 يومًا.

ألا يكون المتقدم قد تم فصله عن العمل بسبب يرجع إلى الموظف.

ألا يكون المتقدم كفيلًا لعامل أجنبي، ويستثنى من هذا الشرط العاملين الأجانب في المنازل.

ألا يكون المتقدم مسجل مستفيد من برنامج حافز البحث عن العمل.

أن يكون المتقدم مقيمًا داخل الأراضي السعودية مدة أقلها 60 يومًا.

متى ينزل ساند بعد تقديم الطلب

نجد تساؤلات كثيرة حول موعد نزول راتب ساند للمتعطلين عن العمل بعد تقديم الطلب، حيث يستحق الموظف أو العامل حصوله على راتب ساند التأمين ضد التعطل عن العمل بـ90 يوما بعد تركه للعمل حسب المواعيد التي أقرتها قانون التعطل عن العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف راتب ساند له بعد استيفائه لشروط الاستحقاق مع توافر شرط عدم تركه للعمل بإرادته بل بسبب خارج عن إرادته، حيث نصت المادة التاسعة من نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل على أحقية العامل في الحصول على التأمين من الشهر التالي لتاريخ استيفائه للشروط المطلوبة من المتعطل للحصول على الدعم وتقديم طلبه للتأمينات، وفيما يلي نص القانون:

“يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام”

أوامر ملكية جديدة تخص دعم ساند للسعوديين

أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بمد صرف إعانة ساند للمتعطلين عن العمل، حيث تحرص الحكومة السعودية على دعم المواطن السعودي اجتماعيًا واقتصاديًا لتخفيف الآثار السلبية التي نتجت عن وباء كورونا المستجد، وبلغت مبادرات الحكومة السعودية لدعم العمالة السعودية ومنشآت القطاع الخاص أكثر من 214 ريال.

فوائد التسجيل في نظام ساند

يساعد نظام ساند المسجلين في التأمين ضد التعطل عن العمل في التدريب من خلال دورات تأهيلية لزيادة وتنمية خبراتهم، كما يساعدهم في الدخل المادي وتوفير راتب لهم، ويساعدهم نظام ساند في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال التسجيل في نظام ساند، ويوفر نظام ساند مظلة تأمينية مناسبة للشباب حتى تعوض تخوفهم من العمل في القطاع الخاص.

رقم ساند المجاني والموحد

يمكنكم من خلال رقم استعلامات ساند التواصل مع التأمينات الاجتماعية عبر رقم ساند المجاني 120004696 حيث يستطيع المشتركين من خلال الاتصال على رقم ساند الموحد تقديم كافة الاستفسارات والشكاوى حول مواعيد ونظام صرف رواتب التقاعد للمستفيدين، كما يمكنكم التواصل من خلال إرسال رسائل نصية عبر البريد الإلكتروني لساند [email protected]، كما يستطيع المستفيد التواصل مع فريق خدمة المستفيدين من خارج المملكة وداخلها على رقم فاكس ساند 00966118087000.

صرف ساند للمسجلين في تطبيقات التوصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين بالمملكة الأمر الملكي بشمولية صرف ساند للعاملين السعوديين المسجلين في تطبيقات التوصيل مع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وسيتم صرف المستحقات المالية لهم من نظام ساند مع دفعة سبتمبر بأثر رجعي لكل من توقف الدعم لهم، حيث تم استثناء دخل تطبيقات التوصيل من الحد المانع لاستحقاق ساند، وسيتم ايداع المبالغ المستحقة في حسابات المسجلين البنكية.