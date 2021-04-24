رابط استعلام ساند برقم الهوية 1442 وكيفية التحقق من أهليتك في نظام ساند ومواعيد صرف ساند الجديدة

رابط استعلام ساند برقم الهوية ١٤٤٢ نستعرضه لكم من خلال هذا التقرير، حيث تتصدر كيفية التحقق من أهلية ساند لأنه لم يعد سوى 7 أيام فقط باقية على موعد صرف راتب ساند لهذا الشهر، فمن المقرر نزول رواتب ساند الأحد 20 رمضان 1442 هجرية الموافق 2 مايو 2021 ميلادية.

اليوم الاثنين الموافق ١ مارس ٢٠٢١ ميلادية تم إيداع المساعدات المالية لنظام ساند في حسابات المستفيدين المتعطلين عن العمل، وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عشرة أسباب لتوقف صرف الدعم عن المسجلين في دعم نظام فارس، وفي مقدمة أسباب التوقف هو عدم جدية المستفيد من الالتزام بتوجيهات وتعليمات المؤسسة أو حصول المستفيد على عمل خاص أو سفر المسجل خارج المملكة.

اليوم الاثنين الموافق ١ فبراير ٢٠٢١ ميلادية تم صرف مستحقات ساند للتأمين ضد التعطل عن العمر لهذا الشهر ، والصرف يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف تاريخ الصرف يوم إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم، فإذا وقع يوم الصرف يوم جمعة يتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس، أما إذا وقع تاريخ صرف ساند بوم السبت يتم تأخير تاريخ الصرف ليوم الأحد، فيمكن لجميع المسجلين في برنامج ساند الاستعلام عن أحقية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

التحقق من أهلية المشترك من صرف مستحقات ساند التعطل عن العمل وكم راتب ساند من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر محركات البحث المختلفة، فالكل يتساءل ما هو ساند وما هي حقوقي في ساند وما شروط التسجيل في نظام ساند وما هو رقم ساند للاستفسار، نجيب على كل هذه التساؤلات من خلال عرضها في هذا المقال، حيث يعد نظام ساند هو خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والتي يتم من خلالها تعويض للمواطنين المتعطلين عن العمل بمبالغ شهرية ولكن بشروط محددة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الأمر الملكي بشمول كل العاملين في تطبيقات التوصيل في صرف تعويض ساند والحصول على الدعم النقدي ضد التعطل عن العمل، ويشمل هذا الأمر الكريم استثناء الدخل المالي الوارد إليهم من تطبيقات التوصيل من تطبيق الحد الماس للحصول على استحقاق ساند، وسيتم صرف تعويض ساند لهم بأثر رجعي، وسيتم إيداع هذه المبالغ في حسابات العاملين السعوديين البنكية.

أصدر الملك سلمان أوامر ملكية جديدة بمد صرف إعانة نظام ساند للمتعطلين عن العمل جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المادي لكل القطاعات التي تأثرت اقتصاديًا بعد وباء كورونا وتعطل الكثير من شركات القطاع الخاص عن العمل، حيث صدرت الأوامر بمد فترة الإمدادات الحكومية وإيقاف الغرامات وإيقاف تحصيل الرسوم من منشآت القطاع الخاص المتضررة، ونقدم لكم فيما يلي مواعيد صرف رواتب ساند ١٤٤٢ للمسجلين والمستفيدين من ساند التعطل عن العمل وكيفية التحقق من أهلية ساند برقم الهوية.

رابط استعلام ساند برقم الهوية

نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل يقدم خدمة للمتعطلين عن العمل أو الذين تركو وظائفهم نظرًا للظروف التي تعيشها البلاد، حيث يقدم نظام ساند دخل شهري للمشترك لحين إيجاد عمل آخر على ألا تزيد مدة ترك الوظيفة السابقة عن ثلاثة أشهر، ومن خلال الدخول على التسجيل موقع التأمينات الاجتماعية التعرف على خطوات التقديم في نظام ساند، أما في حالة أنك سجلت في ساند يمكنكم التحقق من لأهليتك في ساند عن طريق رابط الاستعلام عن ساند 1442 الخطوات التالية كما هو موضح بالصورة:

التحقق من الأهلية في ساند 1442

كيفية التحقق من أهليتك في ساند برقم الهوية تتم إلكترونيًا، حيث يلزم النظام جميع العاملين السعوديين من الاشتراك في النظام للذين لم يتعدى أعمارهم التاسعة والخمسون عامًا دون تمييز لجنس العامل، ويجب التأكد من كافة البيانات المقدمة لنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث يترتب على تقديم بيانات خاطئة العقوبات التي تصل إلى رد التعويضات للمؤسسة المختصة، وفيما يلي طريقة التحقق من أهلية صرف ساند التأمين ضد التعطل عن العمل:

أولًا: الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

ثانيًا: كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثًا: الدخول على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

رابعًا: الضغط على خدمة التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند.

خامسًا: كتابة رقم الهوية الوطنية.

سادسًا: إدخال رمز التحقق الظهر على الشاشة.

سابعًا: يظهر على الشاشة هل كنت مستحقًا أم لا.

يعمل نظام ساند على تشجيع الكوادر الوطنية في العمل في القطاع الخاص دون التخوف من الفصل من العمل والمخاطر المالية التي قد يترتب عليها التسريح عن العمل دون وجود ضمان للعامل، ويكنكم الدخول على شروط استحقاق نظام ساند للمتعطلين عن العمل لمعرفة كافة البيانات المطلوبة والمعلومات حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ويعد من ضمن أهم الشروط للحصول على الأهلية لاستحقاق صرف التأمينات الاجتماعية ألا يزيد عمر المشترك عن ستين عامًا.

موعد نزول راتب ساند كل شهر

يتم إيداع راتب ساند حسب أيام الأسبوع والعطلة الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية، حيث نجد أن في حال وقوع تاريخ نزول ساند في يوم السبت يتم إيداع راتب ساند يوم الأحد، أما إذا صادف تاريخ نزول ساند يوم جمعة يتم تقديم تاريخ نزول راتب ساند ليوم الخميس، وفي حالة أيام الأعياد الرسمية مثل عيد الأضحى أو أيام إجازة عيد الفطر يتم في الأغلب تقديم نزول رواتب ساند للمستفيدين من ساند وساند التأمين ضد التعطل عن العمل، ويتم صرف راتب ساند في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

كم راتب ساند الشهري

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن آلية صرف مستحقات الدعم المالي لنظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث يحق للشخص المشترك في النظام صرف التعويض من ساند عدة مرات، ولكن يتم ذلك من خلال ضوابط استحقاق ساند كما حددتها المادة 14 من قانون نظام ساند الجديد، ويتم صرف المستحقات من خلال ضوابط الصرف التالية:

يستحق المستفيد صرف التعويض عن التعطل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا، ويمكن أن تكون هذه المدة متصلة أو متقطعة.

حدد نظام ساند الحد الأقصى للتعويض في الشهور الثلاث الأول بقيمة 9000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للتعويض في الشهور المتبقية 7500 ريال سعودي.

يستحق المستفيد 60% من متوسط الراتب في الشهور الـ3 الأولى.

يحصل المستفيد على 50% من متوسط الأجور في الشهور التي تلي الثلاث شهور الأولى.

إذا كانت قيمة التعويض منخفضة يتم صرف 100% بدلًا من 60% من متوسط أجور الشهور للمستفيد.

التحقق من التأمينات برقم الهوية

يبحث الكثير من المتعطلين عن العمل ممن قاموا بالتسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل عن كيفية التحقق من أهلية ساند عبر محركات البحث حيث تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية هذه الخدمة عبر موقع التأمينات أون لاين، وفيما طريقة طريقة الاستعلام بالتفصيل:

متى ينزل ساند بعد التسجيل

يتساءل الكثيرين متى ينزل ساند بعد تقديم الطلب، ولكن حددت المادة التاسعة من قانون التعطل عن العمل مواعيد التسجيل للحصول على الدعم من ساند، وهذه المدة بـ 90 يومًا من تاريخ تركه للعمل، ويستحق الموظف أو العامل الصرف من اليوم التالي لظهوره نتيجة استحقاقه للدعم عبر بوابة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولكن اشترط القانون أن يكون العامل قد تعرض لترك عمله أو وظيفته لظروف طارئة وخارجة عن إرادته، وفيما يلي شروط التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يتحقق الشرط المتعلق بالمدة لاستحقاق التأمين.

يشترط أن تتوفر مدة اشتراك الفرد المؤهلة لحصوله على دعم التعطل عن العمل.

يجب ألا يكون ترك العمل بسبب راجع إلى الموظف.

يشترط ألا يكون له أي مصدر للدخل من نشاط أو عمل خاص.

يجب ألا يكون المتقدم قد ترك العمل بإرادته الحرة.

يشترط ألا يكون عمره قد وصل إلى ستين عامًا.

البحث عن العمل بنشاط وجدية.

الالتزام بالتدريب الذي يقدمه الصندوق.

الالتزام التام بالتعليمات والضوابط التي يصدرها الصندوق.

في حالة استحقاق التعويض للمرة الأولى يجب ألا تقل مدة عمل الموظف/العامل عن 12 شهرًا خلال الـ 36 شهرًا السابقة لتقديم طلب الحصول على التعويض.

إن كان المتقدم للحصول على ساند يطلب التعويض للمرة الأولى، فيجب أن يكون قد أتم مدة 18 شهرًا على الأقل في العمل خلال الستة وثلاثين شهرًا السابقة على طلب التعويض للمرة الثالثة.

وإن كان طلب الحصول على دعم ساند يتم للمرة الثالثة فيجب أن يكون المستفيد قد أمضى 24 شهرًا على الأقل في العمل، خلال الـ 36 شهرًا السابقة للمطالبة في المرة الثالثة.

إذا كان التعويض للمرة الرابعة فأكثر فيجب على المستفيد أن يكون قد أمضى في عمله ستة وثلاثين شهرًا على الأقل في عمله خلال الثمانية والأربعين شهرًا السابقة للمطالبة

رقم استعلامات ساند

قامت الحكومية السعودية من خلال دعم ساند المالي مساعد الفئات التي تضررت جراء فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال صرف المستحقات المالية لهم بشكل شهري حيث تم تعويض العمالة المتضررة بناء على قرارات خادم الحرمين الشريفين بصرف دعم ساند التأمين ضد التعطل عن العمل، وتوفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فريق خدمة العملاء لتقديم المساعدة وحل مشكلات المستفيدين من خلال التواصل عبر رقم ساند المجاني للشكاوى 0118087777 كما يمكنكم الاستعلام عن ساند من خلال الاتصال على رقم ساند الموحد 8001243344.