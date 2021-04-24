نظام نور Noor results الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442، يصل الي حد العالمية وينافس بقوة علي الساحة العربية والعالمية حيث عبرت المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق الرقمنة في مجال التعليم عن بعد إنها قادرة علي مواكبة متطلبات العصر الحديث، وتخريج أجيال متطورة تكنولوجيا ولديها ما يكفي من المرونة في التعامل مع متطلبات العصر المتغييرة بصورة مستمرة، وتحقيق أمنيات المملكة 2030 والتعبير عن الرؤية الإستراتيجية للإدارة الحكيمة في جميع قطاعات المملكة.

نظام نور Noor results

ويعد نظام نور برقم الهوية لولي الأمر متصدر علي العديد من أنظمة التعليم عن بعد في العديد من الدول العربية، حيث يحجز الموقع مكانة هامة في الصفوف الأولي من برامج التعليم الإلكتروني، وتم تحديث وتطوير نظام نور أكثر من مرة لضمان السرية للبيانات وسرعة وسهولة الحصول علي نتائج الطلاب بسهولة بإدخال رقم الهوية لولي الأمر فقط، والعديد من الأسر إن لم تكن جميع الأسر تعتمد بشكل كلي علي نظام نور للحصول علي نتائج أبنائهم الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442

نستعرض معكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الترم الثاني عبر منصة نظام نور برقم الهوية لولي الأمر

عليك زيارة مواقع نظام نور. قم بتدوين رقم الهوية المخصص لولي الأمر في الخانة الموضحة. ادخل كود الطالب وفي حالة عدم وجود الكود ارجع الي النظام الإلكتروني علي الصفحة الرئيسية للحصول علية بسهولة. أنقر عرض النتائج.

واليكم هذا الفيديو التوضيحي لمذيد من التوضيح والتيسير علي ولي الأمر سرعة الحصول علي النتيجة فور ظهورها علي الموقع الرسمي لنظام نور المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.