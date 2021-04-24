جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم البحرية الإندونيسية يودو مارجونو، اليوم السبت، العثور على حطام الغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالى، والتى كانت تقل على متنها 53 رجلاً، مرجحًا إصابتها بأضرار لا يمكن إصلاحها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا تعلن العثور على حطام الغواصة المفقودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.