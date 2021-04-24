نقص الأوكسجين يقتل 20 مريضًا بفيروس كورونا فى نيودلهى

وقال الدكتور دى كيه بالوجا، المدير الطبى بمستشفى "جايبور جولدن" - فى تصريح للقناة اليوم السبت - إن الحكومة خصصت 3.5 طن مترى من الأوكسجين للمستشفى، إلا أن تأخر وصول الإمداد عن موعده المقرر أدى إلى وفاة 20 مصاب.
وأضاف، أن 215 مريضا بـ "كوفيد-19" على الأقل دخلوا المستشفى فى وضع حرج وفى حاجة ضرورية للأوكسجين.
وكانت الهند سجلت اليوم السبت، 346 ألفا و786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فى أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم؛ ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 16 مليونا و610 آلاف و481 حالة؛ لتصبح ثانى أسوأ دولة تضررًا من الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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