مصرع 4 رجال شرطة ومحاضر جامعي بعمليتين في كابل

لقي أربعة من أفراد الشرطة ومحاضر جامعي خاص مصرعهم في حادثي إطلاق نار منفصلين وقعا في كابل بأفغانستان اليوم السبت، حسبما أفادت قناة تلفزيونية محلية.
وذكرت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية أن "أربعة من رجال الشرطة قتلوا بالرصاص في منطقة باغمان في الجزء الغربي من كابل، فيما قتل رافي عثماني المحاضر بجامعة بيشغام الخاصة على أيدي مسلحين مجهولين في الدائرة الرابعة للشرطة بالمدينة صباح السبت".
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن، غير أن مسؤولي شرطة كابل يعتبرون حادثي القتل "هجومين مستهدفين شنتهما جماعة طالبان المتشددة".
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