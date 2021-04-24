منصة بوابة ناجز وخطوات التحقق من فواتير مبادرة فرجت ، لقد أعلنت خدمة فرجت عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه يُمكن التحقق من فواتير مبادرة فرجت من خلال بوابة ناجز الإلكترونية والتابعة لوزارة العدل السعودية، حيث تم إطلاق مبادرة فرجت منذ عدة شهور لمن يرغب من المواطنين في المساهمة في تفريج كرب سجين بسبب قضايا مالية وسد المستحقات المالية الواجبة عليه والتى لم يستطيع القيام بسدادها بسبب ضيق حالته المالية، وقد ساهمت هذه المبادرة في لم شمل الكثير من الأسر في شهر رمضان المبارك، وقد حظت المبادرة بإقبال كبير من فاعلي الخير، وقد تم إتاحة العديد من الوسائل أمام فاعلي الخير والتى يُمكن من خلالها الإستعلام عن فواتير خدمة فرجت ومن ضمن هذه الوسائل بوابة أبشر الإلكترونية.

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة ناجز الإلكترونية بوابة خدمات وزارة العدل بالسعودية.

الإلكترونية بوابة خدمات وزارة العدل بالسعودية. يتم اختيار تبويب خدمات التحقق.

اختيار فواتير فرجت من قائمة نوع التحقق.

يقوم المُستعلم بإدخال رقم الفاتورة في المكان المُخصص لها.

الضغط على تحقق.

تكون نتيجة الإستعلام لتحديد ما إذا كانت الفاتورة المُستعلم عنها ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

خطوات التحقق من فواتير مبادرة فرجت عبر بوابة ناجز الإلكترونيةخدمة فرجت ومنصات التحقق من فواتير المحكومين

أتاحت خدمة فرجت ثلاث منصات إلكترونية يُمكن من خلالها التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية وهي

منصة أبشر أفراد.

بوابة ناجز.

منصة إحسان.

ترتيب الأولوية بين المحكومين في سداد الديون

يُمكن للمواطن السعودي أو المقيم بالمملكة العربية السعودية القيام بالتبرع لمحكومي الحقوق المالية لإعانتهم على سداد ديونهم، على أن يتم ترتيب المحكومين بحسب الأكثر إحتياجًا ويتم ذلك من خلال المعلومات المتوفرة لكل سجين.

أن يقوم الشخص المُتقدم من المديونين للتسجيل بالخدمة بإحضار جميع الأوراق التي تثبت حالته المادية وحاجته للتبرع.

أن يُقدم الشخص المُتقدم الأوراق التي تثبت مديونيته سواء للأشخاص أو الشركات الكبيرة.

يُمكن للمُتبرع سداد فاتورة السجين كاملة أوجزء منها وذلك حسب رغبته.

شروط التسجيل في خدمة فرجت