منحة العمالة الغير منتظمة أبريل 2021 وآخر القرارات الجديدة

منحة العمالة الغير منتظمة هي دعم مقدم من قبل الحكومة المصرية طبقًا لمباردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم تطبيق المنحة للعمال المتضررين من انتشار الوباء المستجد كورونا وفقًا لقرارات السيد وزير القوى العاملة، والتي يتم صرفها كل ثلاثة شهور بقيمة تبلغ 500 جنيه مصري لكافة المستحقين من دعم العمالة الغير منتظمة، والذين بلغ إجمالي عددهم مليون و600 ألف فرد، اليكم فيما يلي نوضح آخر مستجدات قرارات منحة العمالة الغير منتظمة أبريل 2021.

منحة العمالة الغير منتظمة أبريل 2021

يتساءل العديد من المواطنين المصريين المندرجين تحت فئات العمالة الغير منتظمة عن دعم منحة العمالة الغير منتظمة عن شهر أبريل 2021 وحقيقة صرف المنحة لشهر أبريل، ومن هذا الصدد قام السيد وزير القوى العاملة السيد محمد سعفان بنفي الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف منحة العمالة الغير منتظمة عن شهر أبريل 2021، معربًا عن هذا بقوله:

خلال الثلاثة شهور الماضية قمنا بتحذير المواطنين من مثل هذه الصفحات وحذرناهم من التعامل مع مثل هذه الصفحات والمواقع التي تدعي تقديم المنحة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

كما تجدر الإِشارة إلى أن الوزارة قد قامت مُسبقًا بتوضيح إمكانية التسجيل في وزارة القوى العاملة في منحة العمالة الغير منتظمة، حيث يتم هذا عبر اتباع ما يلي: