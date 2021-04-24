مصر.. وزيرة الصحة تعلن "وتيرة الزيادة في إصابات كورونا"

قالت وزير الصحة المصرية هالة زايد إن البلاد تشهد زيادة أسبوعية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكنها اعتبرت أن الزيادة "بسيطة".

وكشفت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن مصر، كغيرها من دول العالم، تشهد زيادة أسبوعية في أعداد المصابين الجدد "لا تتخطى نسبة 10 بالمئة".

وقالت: "الأسبوع الجاري زادت الإصابات بنسبة 10 بالمئة تقريبا عن الماضي"، وقالت إن الزيادة تتراوح بشكل عام بين 5 و7 بالمئة.

والجمعة سجلت الوزارة 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، مقارنة مع 872 حالة و48 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 220658، من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 وفاة".

ومن جهة أخرى، طمأنت الوزيرة المصريين على القدرة الاستيعابية للمستشفيات التي تستقبل مرضى "كوفيد 19".

وتابعت: "نحن نعمل بـ50 بالمئة من أسرّة العزل فقط في مصر. خصصنا هذه النسبة لمصابي كورونا".

وأضافت وزيرة الصحة: "لا تزال هناك 47 بالمئة من أسرة الرعاية في كثير من المحافظات فارغة وجاهزة"، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بتقليل وتيرة إدخال الحالات غير الحرجة إلى المستشفيات لتجنب الضغط على النظام الصحي.

وأضافت: "خلال الفترة الماضية، ضخينا أعدادا إضافية من أسرّة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي إلى المستشفيات"، مؤكدة أن "ما أثير عن عدم وجود سعة سريرية في بعض المحافظات عار عن الدقة".