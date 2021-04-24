أسماء المستفيدين من منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي 2021 منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي هو إحدى البرامج التي أطلقتها الدولة تحت إشراف مجلس أبوظبي للتعليم والجامعات والكليات الوطنية القائمة بدولة الإمارات وجامعة نيويورك في أبو ظبي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب الموهوبين في السنة الثالثة أو الرابعة من مرحلة التعليم العالي، ويشمل البرنامج محاضرات تدريبية وقيادية لاستكمال مرحلة الدراسات العليا، وقد أعلنت المؤسسة عن أسماء المستفيدين للمنحة لهذا العام.

أسماء المستفيدين من منحة الشيخ محمد بن زايد

أعلنت مؤسسة الإمارات التعليمية عن أسماء المستفيدين من منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي يوم الثلاثاء الماضي، وهم:

مريم عبدالله المعمري – ماجستير في العلوم البيئية والسياسة من جامعة جونز هوبكنز.

مريم عمر بن حيدر – ماجستير العلوم في الصحة العامة (الصحة النفسية) من كلية كينجز – لندن في المملكة المتحدة.

علياء سلطان الغفلي – ماجستير في تصميم الأثاث من جامعة البوليتكنيك في ميلانو بإيطاليا.

إيمان عبدالله المصعبي – ماجستير في البيئة: ديناميكيات الأقاليم والمجتمعات من جامعة السوربون أبوظبي.

أهداف منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي

تهدف منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي إلى منح أبناء الإمارات فرصة إكمال دراستهم بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة، حيث يقدم البرنامج فرصة جيدة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المختلفة ( الهندسة، البيئة، السياحة، الرعاية الصحية، الملاحة الجوية، وغيرهم)،

وهذا يدل على حرص دولة الإمارات على دعم وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات العصر، ويذكر أن إجمالي المستفيدين من منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي خلال عقد ماضى بلغ 78 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 5 طلاب لهذا العام، التحق منهم 58 طالب وطالبة بالماجستير، و15 طالب وطالبة التحقوا بالدكتوراه.