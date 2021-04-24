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عمر شويل - جدة فتح باب الترشح لجائزة الأداء التعليمي المتميز التابعة لمؤسسة حمدان التعليمية، فتحت مؤسسة حمدان التعليمية باب الترشح للدورة 24 من جائزتها التي تمنحها للمتميزين في الأداء التعليمي، حيث يمكن الاشتراك من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بالإضافة إلى دولة الإمارات، حيث تبدأ المؤسسة باستقبال طلبات الترشح عبر موقعها الإلكتروني بداية من أبريل الجاري

وحتى سبتمبر 2021، وتشمل الجائزة تسع فئات: الطالب المتميز على المستوى المحلي، الطالب المتميز على المستوى الخليجي، جائزة المعلم المتميز، جائزة المدرسة المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، وغيرهم.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي

تسعى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم التعليمية إلى تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – غفر الله له -، وذلك عن طريق تطوير المنظومة التعليمية داخل دولة الإمارات، وتحسين البرامج التي تقدمها لدعم الموهبة والابتكار، لتقديم جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل،

وقال الأمين العام للمؤسسة أن الدورة 24 من الجائزة ستكون تتويجا لمسيرة الجائزة التي استمرت لما يزيد عن عقدين من الزمان، وتتطلع المؤسسة إلى مزيد من المشاركات المتميزة والأفكار المبتكرة التي تنهض بالتعليم.

تسهيلات مؤسسة حمدان التعليمية للدورة 24

فرضت تداعيات كورونا العديد من التسهيلات التي أقرتها مؤسسة حمدان التعليمية للدورة 24 من جائزتها، حيث يتم قبول جميع الوثائق التي يقدمها المشاركين مع استثناء تقديم وثائق آخر ثلاث سنوات بدون سنة التقدم، منح معيار استثنائي لهذا العام يقدر ب 200 نقطة تضاف إلى إجمالي النقاط الخاصة بالمبادرات الخاصة بالتعليم عن بعد، استثناء شروط سنوات التطبيق على جائزة المشروع المتميز وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم، ويذكر أن عملية التحكيم على المترشحين ستكون في أكتوبر 2021، إعلان نتائج الفائزين نهاية العام الجاري.