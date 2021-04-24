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عمر شويل - جدة الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية، عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية اجتماعها رقم 113 لدول مجلس التعاون وذلك أمس عبر تقنيات الاتصال المرئي، وقد حضر الاجتماع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حيث يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وناقشت اللجنة قرار المجلس الأعلى بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك برنامج الوحدة الاقتصادية الذي يجمع دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية 113

اطلعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية على مستجدات النافذة الإلكترونية، والتي تعالج الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات التابعة للسوق الخليجية المشتركة، وأثنت على البث التجريبي لها بين الدول، وأوصت على إبلاغ الأمانة العامة بالبيانات الخاصة بالقائمين على النافذة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية

حيث سيتم إطلاق النافذة بشكل رسمي في أكتوبر 2021، وأكد عبيد الطاير على ضرورة إعتماد نظام وزارة المالية من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وتطبيقه، الأمر الذي يعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي الذي يشارك في التنمية المستدامة.

نظام GCC-TAKAMUL

قامت وزارة المالية بالإمارات بإطلاق نظام GCC-TAKAMUL عام 2012، والذي استطاع ربط 26 جهة حكومية في الإمارات عبر النافذة الإلكترونية، الأمر الذي سهل الوصول إلى الجهات المعنية ليتمكن المواطنين من متابعة المعاملات الخاصة بهم، وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنهاء هذه المعاملات

وتوفير بيانات غاية في الدقة لكافة الشكاوى والاستفسارات الذي يرسلها المتعاملين، بالإضافة إلى إمكانية تقييم الخدمة التي تقدمها النافذة، واستطاع النظام توفير بوابة إلكترونية تتكامل فيها الخدمات المقدمة، و يتفاعل فيها المتعاملين، ويهدف النظام إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة، والفرص التي اتخذتها وكيف استطاع دول المجلس الاستفادة منها.