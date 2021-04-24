نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2021 عمان في الأردن بكافة المناطق مواقيت الصلاة كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 الاردن عمان وكافة المناطق، بعد مرور الثلث الأول من الشهر المبارك، وسيمكنكم التعرف علي مواقيت الصلاة للمسلمين بعد أن حدثناها لكم، والتعرف علي موعد أذان المغرب للفطور، وكذلك توقيت آذان الفجر للسحور ومعرفة وقت الإمساك بكل سهولة، وستتضمن إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ في الأردن pdf علي كافة الصلوات الخمس طوال الثلاثين يوماً حتي يستطيع كل مسلم الاحتفاظ بها في أي مكان.

امساكية رمضان 2021 الأردن عمان

يمكنكم الآن بكل سهولة الحصول علي كافة أوقات الصلاة طوال شهر الخير والبركة، هذا من خلال جداول مواقيت الإمساك برمضان 1442، حيث تتضمن الجداول التالية إمساكية رمضان ٢٠٢١ عمان في الأردن ويمكنكم الاحتفاظ بها لتدلكم علي وقت الأذان حيث يختلف التوقيت يومياً بالنزول أو الصعود بضع دقائق، وستختلف يوماً عن الآخر لآخر الشهر.

بهذا تعرفنا علي مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك، ضمن جدول الإمساكية كاملة لكافة الأيام.

دعاء من أدعية رمضان 1442

جدير بالذكر أن التقرب من الله سبحانه وتعالي، والحصول علي مبتغانا، يزداد بالدعاء، لهذا في دعاء رمضان 1442، نوفر لكم مجموعة أدعية شهر رمضان التالية:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

بهذا نقلنا لكم الأدعية للدعاء بها في أدعية رمضانية مستجابة بأوقات الإجابة، وكذلك تعرفنا علي امساكية رمضان 2021 الاردن كاملة.