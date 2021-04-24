المؤسسة العامة للتقاعد تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020 م ولذلك بعد عمل بعض التعديلات عليه، ولذلك تم صرف المعاشات التقاعدية الخاصة شهر يوليو القادم 2020 م وهذا لكي يتمكنوا من صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك 2020 م.

ولكن في الأيام العادية صرف المعاش للمتقاعدين تبدأ من يوم 24 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم تقديم الميعاد في شهر يوليو الماضي 2020م بسبب حلول عيد الأضحى المبارك.

جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2020 :

ولذلك تم نشر جدول مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال شهر 2020 م وسوف يتم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين هذا الشهر الجاري يوم 24 أغسطس الشهر الجاري 2020 م، ولذلك حفاظاََ على المؤسسة على مراعاة احتياجات المتعاقدين، وأسرهم ودعمهم، وخلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

يجب الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص به للمؤسسة للتقاعد. يجب القيام بالضغط على الخدمات الإلكترونية. يجب باختيار خدمة حجز موعد. يقوم العميل بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، سوف يقوم على الضغط على زر تقديم أيضا.

خطوات حجز موعد مسبق لزيارة فروع المؤسسة العامة للتقاعد :

خدمة حجز موعد تعد هذه الخدمة فورية تقدمها مؤسسة التقاعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم، وأيضًا لا تستغرق مدة من الزمن على الإطلاق، ولا يوجد أي متطلبات خاصة بالموضوع هذا.

الشخص المتقاعد

الشخص المستفيد

الشخص القائم بالصرف، والمشترك والزائر أيضا.

الفئات المستحقة من خدمة حجز موعد :

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بطريقة تغيير حالة المستفيد بعدة خطوات يجي المستفيد اتباعها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص للمؤسسة العامة للتقاعد، وقد يظهر للمستفيد قائمة على الشاشة، سوف يقوم باختيار الطلبات، وفي هذه الحالة تتمكن من آلية تغيير الحالة مباشراََ.

يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. تم الضغط على تسجيل الدخول للأفراد يجب على المستفيد أن يكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة به. كتابة كلمة المرور الخاص به للدخول. يجب الضغط على أيقونة الدخول.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص للمؤسسة العامة للتقاعد. يجب على المواطن المستفيد الضغط على “الخدمات الإلكترونية”. ثم بعد ذلك اختيار التحقق من التعرف بالمعاش. ثم يجب على المستفيد أن يقدم جميع البيانات الخاصة بهم. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “معاينة”.

خطوات تغيير حالة المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد :خطوات عرض الصورة طبق الأصل :

ومن المؤكد أن المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن نسبة العسكريين المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد (المعاش التقاعدي) قد بلغ حوالي 50.8% بأكثر من 267 ألف مستفيد ومستفيدة، حيث أن مقابل نسبة 49.2% للمدنيين الذي تم الإعلان على أن قد بلغ نسبتهم حوالي 258.7 ألف مستفيد.