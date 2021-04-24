تهنئة تخرج مميزة بشهادة مُقدمة من خدمة تهنئه الخريجات والخريجين 1442-2021

وفرت وزارة التعليم خدمة تهنئه الخريجات لتقديم شهادة تهنئة تخرج لجميع بنات الوطن، وذلك في ظل العمل تحت ظروف استثنائية ولفته مختلفة لتشجيعهن في ظل الوضع الحالي، ومع إثباتهن أنهن قادرات علي الأمور الصعبة وتخطيها، قامت منصة مدرستي التعليمية بتوفير شهادة يقوم صانعها بتقديم شكل مميز ومختلف من أجل تهنئه تخرج بالعام المنتهي، وبالنجاح، وذلك سنتعرف عليه خلال خدمة تهنئة الخريجات الآن من كافة المراحل التعليمية، وهذه اللفتة الطيبة تساعد علي توطيد العلاقة بين الجميع، وخصوصاً بين الطلبة وبعضهم.

طالب الكثيرين بتوفير خدمة تهنئه الخريجين للطلاب، كالتي تم تفعيلها للخريجات، ولكن لم تتوفر حتي الآن، وسيمكن للطالبات أن يقمن بتجهيز تهنئة التخرج للخريجات من خلال الرابط والخطوات الموضحة أدناه، كما سيمكنكم الحصول علي شكل مميز بطريقة احترافية من خلال الواجهة المصممة والمقدمة من هذه الخدمة، والتي تساعدكم في تقديم تهنئة للخريجات والخريجين بكل سهولة عند اتباع الخطوات، وعند صدور نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور برقم الهوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية سيمكنكم التفعيل للخدمة والحصول علي شهادة مميزة من أجل تقديمها ضمن عبارات تهنئة تخرج للخريجين العيال والخريجات بكل سهولة.

تهنئة تخرج للخريجات

تهنئه تخرج نقدمها لكل فتاة نجحت وأدت دورها ببراعه، ويمكنكم الآن بكل سهولة تكوين شهادة بطريقة احترافية عن طريق إدخال بعض الكلمات المبسطة، والتي تظهر لنا شهادة مميزة وبطاقة تبريكات بمناسبة التخرج، وذلك عن طريق خدمة تهنئة الخريجات المقدمة من منصة مدرستي وهذا مثال عليها.

أوضح لنا المثال السابق شكل مميز للبطاقة التي يتم تكوينها، والتي قدمتها منصة مدرستي من أجل تقديم التهنئة للخريجات بمناسبة التخرج، وسنتعرف علي كيفية التقديم عن طريق الخطوات المبسطة الآن، ومبارك التفوق للجميع.

رابط خدمة تهنئه الخريجات 2021

يمكنكم تقديم تهنئه التخرج عن طريق خطوات مبسطة، وذلك من خلال رابط خدمة التهنئة للخريجات كالآتي:

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني، رابط الخدمة لتهنئة خريجة.

يقوم المستخدم، أو المستخدمة بكتابة اسم الخريجة.

يتم كتابة اللقب المرغوب في ظهوره.

كتابة الاسم بالخانة الأخيرة.

الضغط علي عرض أو تحميل الشهادة.

تقديم شهادة تهنئة تخرج للخريجات، هي أكثر الطرق للتعبير عن المحبة بينكن، وأصبحتن بهذا قادرات علي تقديم التهاني بكل حب وود، ويمكنكم كذلك تقديم تهنئة للمعلمة باسمها، وذلك من نفس الرابط أعلاه، ولكن يتم تفعيل الخدمة للمعلمة، وكل هذا يتم تقديمه من خلال خدمة تهنئه الخريجات المرفقة أعلاه،.