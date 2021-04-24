الجيش التركي ينفذ عمليات إنزال جوي في إقليم كردستان

أكدت مصادر عسكرية في إقليم كردستان أن الجيش التركي قام، صباح السبت، بعمليات إنزال جوي لمجموعات من "قوات الكوماندوس" على ثلاث قمم جبلية استراتيجية على سلاسل جبال متين المحيط ببلدة كاني ماسي، شرقي محافظة دهوك.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات الإنزال سبقها قصف مدفعي وغارات جوية شنتها ست مروحيات قتالية وثلاث طائرات حربية من طواز "إف 16".

واستمرت الغارات الجوية منذ الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة وحتى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وتقول مصادر إعلام حزب العمال الكردستاني إن تركيا أنزلت تشكيلات من قواتها على مرتفعات استراتيجية وهامة من الناحية العسكرية ويبلغ ارتفاعها 2300 متر عن مستوى سطح البحر وتطل على خمسين قرية كردية حدودية في منطقة كاني ماسي.

وأوضحت أن الهدف من هذا الإنزال هو الحد من نشاط مقاتلي الحزب في تلك المناطق، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة بين الطرفين منذ الصباح وحتى الآن.

وتأتي هذه العملية بعد فشل عملية "مخلب النسر 2"، التي شنتها القوات التركية في منتصف فبراير الماضي.