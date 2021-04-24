جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضى الإسرائيلية، لافتًا إلى أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت 6 فقط من هذه الصواريخ.





وفى بيان له، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى: "خلال ساعات الليلة الماضية، أطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو (الأراضى الإسرائيلية)، حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها، بينما سقطت معظم القذائف فى مناطق مفتوحة، ولذلك ووفق السياسة المتبعة لم يتم اعتراضها". وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار أدرعى إلى أنه "بعد تقييم الوضع فى القيادة الجنوبية العسكرية، تقرر عدم فرض أية قيود على الجبهة الداخلية فى منطقة غلاف غزة". يذكر أن الجيش الإسرائيلى أعلن، الليلة الماضية، عن تفعيل صافرات الإنذار فى مناطق جنوب دولة الاحتلال، وذلك فى ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الإسرائيلى: رصدنا إطلاق 36 قذيقة صاروخية من قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.