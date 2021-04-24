نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية وطباعة شهادة الطلاب من المنصة

نتائج الابتدائي نظام نور المعلن عنها من وزارة الربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الرسمية المعتمدة من الوزارة منصة نظام نور ومن خلالها يمكن الاستعلام عن النتائج للفصل الدراسي الثاني ويمكن من خلال المنصة أيضاً طباعة شهادات الطلاب برقم الهوية الخاصة بالمراحل الابتدائية المختلفة وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي سيتم أرفاقه داخل المقال ويمكن من خلاله التعرف علي نتائج الطلاب 1442 ويتم ذلك من خلال حساب ولي الأمر والذي قام بتسجيله علي المنصة سابقاً ويتم الاستعلام برقم الهوية الخاصة بولي الأمر ، نتائج نظام نور المتاحة حالياً علي الموقع الخاص بالمنصة وهي المنصة الرسمية المعتمدة من الوزارة كوسيلة رسمية للاستعلام عن النتائج وليس هناك أي منصات سوي تلك المنصة التي تخص النتائج وطباعة الشهادات من خلالها من نظام نور برقم الهوية وسنتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بذلك الأمر في السطور القادمة .

نتائج الابتدائي نظام نور واستخراجها برقم الهوية من حساب ولي الأمر علي المنصة

لكي ما يتم التعرف علي النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية المختلفة يجب أتباع الخطوات التالية الخاصة بالمنصة بخطوات نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق وذلك في حالة امتلاك الحساب الخاص بولي الأمر علي المنصة وهذه الخطوات كالآتي :-

يتم تسجيل الدخول علي المنصة الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم منصة نظام نور . يتم تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر المسجل سابقاً بالبيانات الخاصة به الاسم ورمز المرور . يتم اختيار الفصل الدراسي الثاني من الصفحة الرئيسية ومن ثم قائمة النتائج للفصل الدراسي الثاني . في حالة عدم التسجيل من ولي الأمر بالدخول علي المنصة يمكن لأي طالب تسجيل الدخول برقم الهوية الخاصة به . بالخطوات السابقة يتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من نظام نور لنتائج الطلاب الرسمية بالرابط المرفق داخل المقال وهو الرابط الرسمي . تم التنبيه من وزارة التربية والتعليم السعودية أن هذه هي المنصة الرسمية المتعمدة للاستعلام عن النتائج للفصل الدراسي الثاني وليس هناك أي منصات أخري خاضعة لوزارة التربية والتعليم خاصة بالنتائج سوي هذه المنصة .

الخطوات المتبعة لكي ما يتم طباعة الشهادات من موقع نظام نور للفصل الدراسي الثاني

تم تحديد منح الشهادات الخاصة بمرتبة الشرف لكل الخريجين في المراحل التعليمية المختلفة بشروط وضوابط لكي ما يتم منحها وأيضاً طباعة شهادات الطلاب برقم الهوية ومن ضمن الشروط التي تم وضعها أن يكون الطالب قد حصل علي المعدل بنسبة مئوية 95% لكافة المعدلات التراكمية علي سنوات الدراسة وأن لا يقل هذا المعدل عن 97% ويرتبط هذا الشرط أرتباط وثيق لكافة الطلاب أن لا يكون حدث رسوب في أي سنه من سنوات الدراسة الخاصة بمرحلته الدراسية ولكي ما يتم استخراج الشهادات في نتائج الابتدائي نظام نور يتم أتباع الخطوات البسيطة كالآتي :-

يتم الدخول علي المنصة الرسمية المعتمدة من الوزارة “منصة نور” .

يتم بعد ذلك الضغط علي قائمة تقارير وهي الخاصة بتقارير النتائج .

يتم بعد الخطوة السابقة الضغط علي قائمة المقررات التي من خلالها يتم طباعة شهادة مرتبة الشرف .

يتم تحديد الفصل الدراسي الثاني في نظام نور برقم الهوية وبعدها تسجيل البيانات الخاصة بالطالب .

وبعدها تسجيل البيانات الخاصة بالطالب . يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمرحلة التعليمية الخاصة بالطالب ومن ثم الرقم الأكاديمي الخاص بالطالب .

يتم بعد هذه الخطوات يقوم الموقع بعرض كافة المعلومات المتعلقة بالطالب ومن ثم يتم طباعة الشهادة الخاصة به .

نتائج الابتدائي نظام نور والتعرف علي النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط الرسمي المرفق في المقال وهو بالمنصة الرسمية المعلنة عنها من وزارة التربية والتعليم السعودية كما يمكنكم من خلال الرابط المرفق التعرف علي ما هي الخطوات التي يتم من خلالها طباعة الشهادات الخاصة بالفصل الدارسي الثاني 1442 ، هذا وقد جاء في التصريحات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بأن النتائج الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتعلقة بالفصل الدراسي الثاني من المقرر لها أن تصدر في العاشر من شهر رمضان لعام 1442 وعلي من يرغب في الاطلاع علي النتائج الدخول علي النظام من المنصة الرسمية برقم الهوية الخاصة بولي الأمر للتعرف علي كافة النتائج للفصل الدراسي الثاني ، وما زال البحث مستمر حتي يومنا هذا في مواقع البحث العديدة ومن خلال الرابط الرسمي الخاصة بالمنصة والمرفق في المقال علي النتائج الخاصة بكافة المراحل التعليمية المختلفة والتي تم إعلانها من وزارة التربية والتعليم السعودية في العاشر من رمضان الحالي ومن خلال المنصة يتم التعرف علي النتائج وأيضاً تحليل الدرجات الخاصة بالطلاب من خلال المنصة ومن خلال الفيديو المرفق بالمقال يمكن التعرف علي الخطوات التي يتم من خلالها معرفة كيفية تحليل نتائج الطلاب علي المنصة .