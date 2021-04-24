مقتل شخصين فى تحطم طائرة جنوب غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، كانت الطائرة أقلعت من لاروشيل وسقطت بعد الظهر فى منطقة حرجية يصعب الوصول إليها، بالقرب من المحيط.
فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع بعدما تلقت بلاغات من شهود عيان، وعثرت على جثتى الضحيتين. وفتحت النيابة العامة فى بوردو تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث.
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