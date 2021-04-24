نتائج الفصل الثاني 1442 برقم الهوية من الرابط الرسمي الخاص بنظام نور

نتائج الفصل الثاني 1442 الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة ويتم الاستعلام عنها برقم الهوية أو من خلال حساب ولي الأمر من الرابط الرسمي الخاصة بالمنصة الرسمية المشرف عليها من وزارة التربية والتعليم السعودية ويتم التعرف علي النتيجة من خلال التسجيل في نظام نور أذأ ما كان ليس هناك حساب خاص بالشخص أما في حالة أمتلاك حساب علي المنصة يمكن التعرف علي كافة التفاصيل من خلال تسجيل رقم الهوية ومعرفة نتائج الطلاب الفصل الثاني والتي تم الإعلان عنها في اليوم العاشر من شهر رمضان الحالي علي منصة نظام نور برقم الهوية وهي الوسيلة الرسمية المعلن عنها من الوزارة في كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج أو كيفية تحليل الدرجات الخاصة بالطلاب والتي سنرفق فيديو توضيحي لها لكي ما يتم معرفة تحليل الدرجات الخاصة في نتائج الفصل الثاني في نظام نور وسوف نشرح الطريقة الخاصة بكيفية التسجيل في النظام للتعرف علي نتائج الطلاب برقم الهوية علي المنصة الرسمية نظام نور لمعرفة النتيجة .

نتائج الفصل الثاني 1442 المعلن عن نتائجه من وزارة التربية والتعليم السعودية

منذ يومين تم صدور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من وزارة التربية والتعليم السعودية ودعت كافة الراغبين في معرفة النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1442 الدخول علي منصة نور لكي ما يتم التعرف علي النتائج وأيضاً أذا ما كانت هناك الرغبة في تحليل الدرجات الخاصة بالطلاب ولمعرفة كافة التفاصيل في نتائج الفصل الثاني في نظام نور يمكنكم أتباع الخطوات التالية :-

يتم الدخول علي المنصة الرسمية الخاضعة للوزارة وهي منصة نور من الرابط الخاص بها . يتم تسجيل البيانات الخاصة بعملية التسجيل علي المنصة وفقاً لما يتم طلبه سواء الاسم أو رمز المرور ورقم الهوية . يتم بعد تسجيل الدخول تسجيل رمز التحقق الموضح علي الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة نور التعليمية . بعد تسجيل الدخول يتم أختيار القائمة الخاصة بنتائج الفصل الثاني 1442 للمراحل التعليمية المختلفة . التسجيل في نظام نور بالخطوات السابقة بعد أتمامها يتم الضغط علي مربع كلمة التالي لكي ما يتم إكمال باقي الخطوات . يتم بعد ذلك أختيار القائمة الخاصة بأظهار كافة المعلومات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الثاني من منصة نور . يمكن أيضاً من خلال منصة نور استخراج وطباعة الشهادات الخاصة بكافة النتائج لكافة المراحل التعليمية المختلفة .

يتم الدخول علي منصة نور التعليمية من خلال حساب ولي الأمر من الرابط الرسمي للمنصة .

يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بحساب ولي الأمر الاسم ورمز المرور ورقم الهوية .

يتم تسجيل رمز التحقق الخاصة بولي الأمر المرسل علي هاتفه سابقاً ليتم معرفة نتائج الطلاب الفصل الثاني .

. يتم بعد الخطوات السابقة تسجيل اسم المدرسة الخاصة بالطالب ومرحلته التعليمية والفصل الدراسي الثاني .

ومن بعد ذلك الدخول علي القائمة الخاصة بأظهار النتائج للفصل الدراسي الثاني وذلك بتسجيل اسم الطالب المرغوب في التعرف علي النتيجة الخاصة به .

الدخول علي المنصة الرسمية من خلال حساب ولي الأمر بالخطوات التالية

نتائج الفصل الثاني 1442 والتي استعرضنا كيفية التسجيل علي المنصة لكي ما يتم التعرف علي كافة النتائج المعلنة علي المنصة الرسمية لمين ليس لديه حساب علي المنصة كما تم التوضيح للخطوات التي يتم من خلالها التعرف علي النتائج برقم الهوية من حساب ولي الأمر .