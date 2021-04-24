رابط التقديم على وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي وشروط التوظيف والوظائف الشاغرة به

وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي صرحت مصادر مسئولة داخل هيئة الهلال الأحمر السعودي أنها ان الهئية سوف تفتح باب التقديم على فرص العمل وذلك من خلال موقعها الرسمي عبر الأنترنت ، حيث نشرت الهيئة بيان رسمى يفيد بأن الهلال الأحمر السعودي قد بدء فى فتح باب التقديم على الوظائف الإدارية تحت مسمى مستشار قانوني ومدير مشروع. وخبراء المحاسبة الميزانية ، وكذلك خبراء فى التوريد وخبراء بالموارد البشرية وخبراء فى العلاقات العامة والمساعدين الإداريين وذلك وفقا للشروط والأحكام الخاصة بهيئة الهلال الأحمر السعودي .حسب الاحتياجات للإدارة العامة لهئية الهلال الأحمر السعودي والتي قررت أن يبدأ التقديم بداية من (الجمعة 23 أبريل)

رابط تقديم وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي 1442

يستطيع كل شخص يرغب فى التقديم فى وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي أن يقوم بالتقديم وذلك من خلال رابط تقديم وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي وفقا للشروط الواردة أدناه وهى كتالي :-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يجب أن يكون بصحة جيدة وقادر على أداء الوظيفة المطلوبة

يجب أن يكون لديه مؤهلات أكاديمية وخبرة عمل إدارية كافية

يجب أن يجتاز تقييمًا أعدته إدارة الوظائف العامة

يجب أن يكون المتقدمون قادرين على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة

يجب أن يتقن استخدام الكمبيوتر

وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

وعلى صعيد متصل يتم التقديم على الوظائف الشاغرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك على الوظائف بالقائمة المكتوب الأسفل وهى كتالي :-

مسئول أداري.

مسئول علاقات عامة.

مسئول موارد بشرية.

مسئول سلسلة أمداد.

مسئول ميزانية.

مسئول حسابات .

مدير مشروع.

مستشار قانوني.

الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي 1442

تتطلب العديد من الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية أن يكون المتقدمون سعوديين ، باستثناء أولئك الذين خدموا المملكة العربية السعودية مع والديه ونشأوا خارج البلاد من أبناء الدبلوماسيين . لذلك ، من الضروري اجتياز المقابلات الشخصية والتي تتم وفقا للاحتياطات الصحية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19