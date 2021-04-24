تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021 ومنصة GSA السعودية لنقل المباريات

تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا ، لكي يتمكن عشاق كرة القدم من متابعة جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، حيث يتنافس فريق الهلال السعودي الذي يعتبر واحداً من أكثر الأندية فوزاً في المجموعة الأولي، ويتنافس الشارقة والقوة الجوية العراقي وتراكتور وباختاكور في المجموعة الثانية، ويتنافس كلا من فرق الدحيل والأهلي السعودي والشرطة العراقي واستقلال في المجموعة الثالثة بالدوري.

تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا

في هذا الموسم من دوري أبطال آسيا لم تحصل قنوات BEin sports علي البث الحصري ولم تحصل عليها أيضاُ أي قناة أخري من البلدان العربية، وأعلن الأتحاد الآسيوي لكرة القدم بحصول شركة الرياضة السعودية على الحقوق الإعلامية لمسابقات الأتحاد من 2021 الي 2024 وبموجبها ستقوم الشركة بنقل المباريات الدوري الآسيوي من خلال منصتها علي صفحات الأنترنت من خلال منصة GSA، وسيتم البث فضائياً في الربع الأخير من عام 2021.

وستقوم الشركة أيضاُ بنقل بطولات المنتخبات والأندية الآسيوية.

أعلنت قناة سبور التركية علي حصولها علي حق بث دوري أبطال آسيا من خلال القمر الصناعي Turksat 1c بتردد 10970 عمودي كودك 30.000.

كما سيتم عرض المباريات علي قنوات سبورت 1 الأوكرانية وسبورت 2 أوكرانيا من خلال :

القمر الصناعي تركسات 1B، تردد 11758 أفقي ومعدل ترميز 27500.

كما أعلنت القناة الإيرانية IRIB TV3 علي حصولها علي حق البث لمبارة نادي الوحدة وبرسيبوليس في الدوري من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي عرب سات: 2C/2D/3A تردد 11811 ومعدل ترميز 27500، أو تردد 11900 عمودي وبنفس معدل الترميز. القمر الصناعي IntelSAT 902 : تردد 11555، عمودي، معدل ترميز 30000.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري 2021

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للجولة الرابعة 2021: