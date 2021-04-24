خطوات استعلام عن شحنة dhl في السعودية وتتبعها

استعلام عن شحنة دي إتش ال dhl في السعودية، هي إحدى الشركات العاملة في مجال الشحن، التي يمكننا الاستعانة بها عند طلب شراء أي من المنتجات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، التي تعمل على عرض منتجاتها من خلال متاجرها، وعبر شبكة الإنترنت العالمية، حيث تقوم الشركة بالوصول للمكان المستهدف، وأيضًا يمكننا العمل على تتبع مسار الشحنات، وإلى أين وصلت.

استعلام عن شحنة dhl

شركة DHL متخصصة في مجال الشحن، وكذلك توصيل الطرود لجميع أنحاء العالم، ومن المعروف أن الشركة كان قد تم تأسيسها في العام 1969 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ونظرًا لأنها تتميز بعملية الشحن السريع، فقد أطلق عليها اسم DHL Express وهي من الشركات ذات الأسعار المرتفعة بالمقارنة بالشركات الأخرى.

دي اتش ال السعودية تتبع الشحنة

عند القيام بعملية الشراء للمنتجات نت خلال أحد المواقع الإلكترونية، وفى حال إذا ما تم الاستعانة بشركة DHL للتوصيل، فإن هناك عدة خطوات يمكنك تتبعها من أجل الاستعلام عن مسار تلك الشحنة، حيث تتضمن تلك الخطوات ما يلي:

رَقَم التتبع يتم إرساله لك من خلال الشركة.

عليك القيام بفتح جهاز الحاسوب الخاص بك، والدخول على موقع DHL.

توجد خانة لرقم التتبع Tracking Number عليك القيام بإدخال رقم التتبع الخاص بك من خلالها.

بعد إتمام العملية السابقة، يمكنك الدخول والنقر على Track.

بعد ذلك سوف يتم عرض جميع ما يتعلق بالطرد المرسل لك من تفاصيل.

طريقة تتبع الشحنة في DHL

يمكن من خلال المرجع القيام بتتبع مسار الشحنة المرسلة، حيث أن الأمر يمكن ان يتم من خلال عدة خطوات، منها:

يتم الدخول أولًا على صفحة التتبع (www.dhl.com/sa).

ستظهر لنا عدة خانات، في الأولي علينا القيام بإدخال المرجع الخاص بالشاحن، وهو Shipper´s Reference

بعد ذلك يتم إدخال نطاق زمني خاص بعملية الشحن، من وإلى.

في الخانة التالية يتم إدخال رقم الحساب.

الخانة الأخيرة علينا أن نقوم باختيار الدولة التي تم شحن المنتج إليها.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على Track، حيث ستظهر بعدها كل التفاصيل المتعلقة بتتبع الشحنة.