الشيخ محمد بن زايد يصل إلى مصر في زيارة رسمية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، السبت، إلى القاهرة في زيارة رسمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة قصيرة لساعات.

وسيقيم الرئيس المصري مأدبة إفطار على شرف الشيخ محمد بن زايد في قصر الاتحادية، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات.

وكان ولي عهد أبوظبي قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر الماضي، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.

ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.