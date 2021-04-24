مقتل 3 جنود أفغان بانفجار عبوة ناسفة فى دورية شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث حيدر أحمدى، إن ثلاثة جنود قتلوا وجرح رابع فى انفجار، صباح اليوم السبت، فى منطقة كونجاك فى عاصمة الولاية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وتعانى أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين فى محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسى للبلاد.
وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، فى فبراير 2020، فى العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".
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