تسجيل أول إصابة بنسخة الهند المتحورة لفيروس كورونا فى سويسرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة فى البلاد بالنسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا المستجد، والتى يرجع إليها السبب فى الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات فى الهند.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المكتب الاتحادى للصحة العامة فى سويسرا: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 فى سويسرا"، مضيفًا أنها اكتشفت لدى شخص كان متوقفًا فى أحد مطارات البلاد.

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