وزارة الصحة الكويتية تدشن تطبيق مناعة لتلقي التطعيمات

أصدرت وزارة الصحة في دولة الكويت العربية تطبيق مناعة، ويأتي ذلك بهدف الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية، سواء لمواطنيها، أو حتى للرعايا القاطنين بها، وذلك بهدف العمل على الحد من انتشار الفيروس، وكذلك أيضًا من أجل المحافظة على صحة أبناءها، ومن المعروف أن العالم كان قد شهد منذ بدايات العام الماضي انتشار ذلك الوباء، الذي حصد العديد من الأرواح على مستوي العالم.

تطبيق مناعة

دولة الكويت كحال الكثير من الدول، قد عملت على زيادة الاحتياطات، وذلك بهدف العمل على التقليل من انتشار المرض، فكان لزامًا عليها، ومن خلال وزارة الصحة أن يتم متابعة كل الحالات، والوقوف على مُدْي انتشار المرض أو انحساره، وقد تم توعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمدي خطورة المرض، وحثهم على عدم الاختلاط، وكذلك إتباع طرق الوقاية المعروفة، ومنها عدم التلامس، أو المصافحة، مع استخدام المطهرات كالكحول وغيره.

قامت وزارة الصحة الكويتية ومن خلال قطاع نظم المعلومات التابع لها بتدشين تطبيق مناعة، وهو التطبيق الذي يمكن من خلاله التقديم والتسجيل، وذلك بهدف الحصول على التطعيمات اللازمة والواجبة، ومعرفة كل جديد، وكيف يمكن الحصول على التطعيم المطلوب له، وكذلك يمكن من خلال التسجيل بالتطبيق بكل سهولة، وكذلك معرفة أماكن الحصول على التطعيم، التي عملة الوزارة على توفيرها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

يمكن للجميع الحصول علي التطبيق من خلال الدخول إلي متجر جوجل بلاي.

ثم القيام بالضغط على تطبيق مناعة على الهواتف الخاصة بهم.

كما يمكنهم من خلال خطوات بسيطة الدخول والتسجيل للحصول على التطعيمات المتاحة.

التطبيق هواتف الـ iOS .

وعلي متجر جوجل بلاي ستور .

حيث يتطلب الأمر التسجيل بالاسم، وكذلك تاريخ الميلاد، والعمر، وأيضا مكان الإقامة الذي يتواجد به الشخص.