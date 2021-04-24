كيفية إضافة فاتورة في فرجت عبر منصة أبشر، يتسائل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، وخاصةً من تعثر في سداد الديون عن الطريقة المعروفة لإضافة فاتورة في خدمة فرجت، حيث تعتبر فرجت إحدي الخدمات المتميزة التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم سداد الديون وتعثرات السجناء الذين تعثروا في سداد ديونهم لجهات أخرى، وسوف نقوم بعرض بعض الخطوات لإضافة فواتير المتعثرين في خدمة فرجت.

كيفية إضافة فاتورة في فرجت عبر منصة أبشر؟

تأتي خدمة “فرجت” ضمن أكثر من 160 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، عبر منصة “أبشر”، للأفراد وقطاع الأعمال عبر بوابة موحدة: www.absher.sa

حيث توفر فرجت خدمة إضافة فاتورة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث أنها إحدي الخدمات التي تم تعديلها وتطويرها في فرجت، بحيث يمكن للسجناء المتعثرين في سداد الديون إرسالهم لجهات أو أشخاص أخرى بهدف مساعدتهم لسداد ديونهم، وذلك عبر قنوات التسديد المتوفرة في منصة أبشر، ومنصة إحسان، وبوابة ناجز.

ماهي خدمة فرجت

خدمة فرجت، هي خدمة من ضمن معظم الخدمات التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية، وذلك لمساعدة السجناء في تسديد ديونهم، وأنها تتيح سداد ديون الموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، ويتم من خلالها سداد الديون من خلال زويهم أو فاعلي الخير في المملكة العربية السعودية أو أي جهه مختصة، وتعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات الإنسانية التي أطلقتها الحكومة السعودية، حيث أنها تتيح للمسجون امتلاك حريتة بعد أن ينال المساعدة من فاعلي الخير أو زويهم.

الدخول مباشرةً إلى حساب أبشر “من هنا“.

نسجل الدخول من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور

ومن بعدها سوف يتم انتقلنا إلى صفحة (خدمات)

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على “خدماتي” من القائمة المعروضة

وبعد ذلك نختار المديرية العامة للسجون

وضغط على خدمة (أبشر فرجت)

نُدخل البيانات المطلوبة لتسجيل الشخص الذي يرغب في المساعدة

بعد ذلك نقوم بإدخال بيانات الفاتورة المراد تسديدها للمسجون

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل”

وبعد القيام بهذه الخطوط سوف يتم تسجيل فواتيركم في منصة فرجت عبر أبشر والتي وفرت الكثير من الجهد على المتعثرين السجناء وأتاحت الفرصة لذوي الهمم وفاعلي الخير لمساعدة هؤلاء السجناء ورسم الضحكة على وجوههم.

أفضل طريقة لتسجيل الفاتورة عبر فرجت