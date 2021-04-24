مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442 وطريقة التسجيل في منصة صحتي

هنالك الكثيرين من المواطنين يريدون معرفة متى تفتح مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442 لهذا العام. فهنالك الكثيرين ممن يريدون الحصول على اللقاح بعد إغلاق حجز المواعيد بالفترة الأخيرة. مما يجعل المواطنين يسألون عن الموعد الجديد للتسجيل.مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442
وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالمملكة على 4 ملايين مواطن ومقيم. وبالرغم من التحديثات المستمرة للتطبيق إلا أنه وجدت كثير من التغريدات لإيجاد حل لتوفير مواعيد لحجز اللقاح. وهنا أكدت وزارة الصحة السعودية على أنها تحرص كل الحرص على تقديمها للخدمات المميزة للحصول على اللقاح بالمراكز الطبية من دون أي انتظار وجاء مواعيد الحصول على اللقاح في شهر رمضان كالأتي:
- جامعة أم القرى في مكة المكرمة. الفترة الأولى 5:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً. والفترة الثانية التاسعة مساءً حتى الثالثة صباحاً.
- مركز نجود الطبي بالمدينة المنور.الفترة الأولى: من 5:30 صباحًا إلى 5 مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
- مطار الملك عبدالعزيز بجدة.الفترة الأولى: من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
- في معارض الظهران. من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
- بمعارض الرياض.من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأولوية تكون لكبار السن من المواطنين والمقيمين حسب الفئة العمرية من سن 75 فأكثر.التسجيل في منصة صحتي للحصول على لقاح كورونا
أكدت وزارة الصحة السعودية على ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المستجد. مع ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم حجزها للحصول على اللقاح سواءً الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. على أن يكون التسجيل بالخطوات الآتية:
- تحميل تطبيق صحتي على هاتفك الجوال.
- النقر على السماح بالأذونات المطلوبة. ثم النقر على إنشاء حساب من الواجهة الرئيسية للحساب
- قم بإدخال رقم الجوال ورقم الهوية أو رقم الإقامة
- ثم تحديد تاريخ الميلاد باستخدام التقويم
- ثم النقر على التالي وكتابة رمز التحقق بالحقل المخصص وإنشاء كلمة مرور
- ثم انقر على خيار لقاح كورونا المستجد
- ثم تحديد صفة المستفيد من اللقاح. وقراءة التعليمات ثم الضغط على التالي ثم إدخال الجوال بالحقل المخصص وحدد المنطقة من القائمة والنقر على التالي وتحديد تفاصيل المهنة ثم التالي. والإجابة على أسئلة الصحة العامة ثم النقر على أيقونة التأكيد
- تصلك رسالة بتحديد موعد تلقي الجرعات خلال 48 ساعة.
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هنالك الكثيرين من المواطنين يريدون معرفة متى تفتح مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442 لهذا العام. فهنالك الكثيرين ممن يريدون الحصول على اللقاح بعد إغلاق حجز المواعيد بالفترة الأخيرة. مما يجعل المواطنين يسألون عن الموعد الجديد للتسجيل.مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442
وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالمملكة على 4 ملايين مواطن ومقيم. وبالرغم من التحديثات المستمرة للتطبيق إلا أنه وجدت كثير من التغريدات لإيجاد حل لتوفير مواعيد لحجز اللقاح. وهنا أكدت وزارة الصحة السعودية على أنها تحرص كل الحرص على تقديمها للخدمات المميزة للحصول على اللقاح بالمراكز الطبية من دون أي انتظار وجاء مواعيد الحصول على اللقاح في شهر رمضان كالأتي:
- جامعة أم القرى في مكة المكرمة. الفترة الأولى 5:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً. والفترة الثانية التاسعة مساءً حتى الثالثة صباحاً.
- مركز نجود الطبي بالمدينة المنور.الفترة الأولى: من 5:30 صباحًا إلى 5 مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
- مطار الملك عبدالعزيز بجدة.الفترة الأولى: من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
- في معارض الظهران. من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
- بمعارض الرياض.من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.
كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأولوية تكون لكبار السن من المواطنين والمقيمين حسب الفئة العمرية من سن 75 فأكثر.التسجيل في منصة صحتي للحصول على لقاح كورونا
أكدت وزارة الصحة السعودية على ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المستجد. مع ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم حجزها للحصول على اللقاح سواءً الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. على أن يكون التسجيل بالخطوات الآتية:
- تحميل تطبيق صحتي على هاتفك الجوال.
- النقر على السماح بالأذونات المطلوبة. ثم النقر على إنشاء حساب من الواجهة الرئيسية للحساب
- قم بإدخال رقم الجوال ورقم الهوية أو رقم الإقامة
- ثم تحديد تاريخ الميلاد باستخدام التقويم
- ثم النقر على التالي وكتابة رمز التحقق بالحقل المخصص وإنشاء كلمة مرور
- ثم انقر على خيار لقاح كورونا المستجد
- ثم تحديد صفة المستفيد من اللقاح. وقراءة التعليمات ثم الضغط على التالي ثم إدخال الجوال بالحقل المخصص وحدد المنطقة من القائمة والنقر على التالي وتحديد تفاصيل المهنة ثم التالي. والإجابة على أسئلة الصحة العامة ثم النقر على أيقونة التأكيد
- تصلك رسالة بتحديد موعد تلقي الجرعات خلال 48 ساعة.
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