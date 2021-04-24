مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442 وطريقة التسجيل في منصة صحتي

هنالك الكثيرين من المواطنين يريدون معرفة متى تفتح مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442 لهذا العام. فهنالك الكثيرين ممن يريدون الحصول على اللقاح بعد إغلاق حجز المواعيد بالفترة الأخيرة. مما يجعل المواطنين يسألون عن الموعد الجديد للتسجيل.

مواعيد لقاح كورونا في رمضان 1442

وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالمملكة على 4 ملايين مواطن ومقيم. وبالرغم من التحديثات المستمرة للتطبيق إلا أنه وجدت كثير من التغريدات لإيجاد حل لتوفير مواعيد لحجز اللقاح. وهنا أكدت وزارة الصحة السعودية على أنها تحرص كل الحرص على تقديمها للخدمات المميزة للحصول على اللقاح بالمراكز الطبية من دون أي انتظار وجاء مواعيد الحصول على اللقاح في شهر رمضان كالأتي:

جامعة أم القرى في مكة المكرمة. الفترة الأولى 5:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً. والفترة الثانية التاسعة مساءً حتى الثالثة صباحاً.

مركز نجود الطبي بالمدينة المنور.الفترة الأولى: من 5:30 صباحًا إلى 5 مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.

مطار الملك عبدالعزيز بجدة.الفترة الأولى: من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.

في معارض الظهران. من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.

بمعارض الرياض.من 5:30 صباحًا إلى الخامسة مساءً.الفترة الثانية: التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً.

كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأولوية تكون لكبار السن من المواطنين والمقيمين حسب الفئة العمرية من سن 75 فأكثر.

التسجيل في منصة صحتي للحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية على ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المستجد. مع ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم حجزها للحصول على اللقاح سواءً الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. على أن يكون التسجيل بالخطوات الآتية: