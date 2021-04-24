عاجل.. بايدن يعترف رسميا بإبادة العثمانيين للأرمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت القناة، قال بايدن، إن العثمانيين هجروا 1,5 مليون أرمنى، وقتلوهم فى حملة إبادة جماعية. وتابع بايدن، أن الاعتراف بإبادة الأرمن ليس لإلقاء اللوم ولكن لمنع تكرار ما حدث.

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