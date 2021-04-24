توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق بعد هجوم باريس

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فراس بريس"، اليوم السبت، بأن الأمن الفرنسى قام بتوقيف 3 أشخاص على صلة بالرجل الذى قتل أمس الجمعة، قرب باريس، موظفة فى الشرطة بطعنات سكين قبل أن يقتل برصاص الشرطة.





ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من التحقيق أن والد المهاجم الذى عرف بـ"جمال ق" (36 عاما)، وشخصين آخرين استضافاه، أحدهما مؤخرا فى تيا فى ضاحية باريس والثانى لدى وصوله إلى فرنسا فى 2009، وضعوا فى الحبس على ذمة التحقيق مساء الجمعة. وذكر مصدر قضائى أن جلسات الاستماع كانت مستمرة صباح السبت. ومساء الجمعة دوهم المنزل فى تيا ومنزل الوالد فى رامبوييه إلى حيث انتقل جمال للعيش. وكانت موظفة إدارية فى أمانة مركز الشرطة فى مدينة رامبوييه بإقليم إيفلين منذ 28 عاما. وأعلنت رئيسة البلدية فيرونيك ماتيون أن مركز الشرطة يقع فى حى سكنى راق من المدينة "الهادئة".

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